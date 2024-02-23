Головне
Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ
Сьогодні 17:25 5569
Гераскевич встановив національний рекорд на чемпіонаті світу зі скелетону
Сьогодні 20:20 230
Гол дня: гравець Кривбаса забив шаленим дальнім ударом у дев'ятку
Сьогодні 19:53 556
30 років тому Валентина Цербе здобула бронзу Олімпійських ігор
Сьогодні 17:07 1320
Латвійська хокейна федерація призупинила ліцензії гравців, які виступають на турнірі в Росії
Сьогодні 15:43 515
Визначилися коментатори та експерти UPL.TV
Сьогодні 15:25 363
Аякс зіграє з Астон Віллою: результати жеребкування 1/8 Ліги конференцій
Сьогодні 14:29 606
Вайт: Хабіб отримав подарунок від Путіна на суму 20 млн доларів
Сьогодні 13:58 946
Бенфіка Трубіна зіграє з Рейнджерс: результати жеребкування 1/8 Ліги Європи
Сьогодні 13:28 862
Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії
Сьогодні 12:38 6688 1
Прямі трансляції

Хаві назвав амбітну мету Барселони

Хаві прокоментував цілі Барселони
Сьогодні 22:45 69 0
Хаві назвав амбітну мету Барселони
Фото - Getty Images
#Барселона, #Хаві Ернандес

Джерело - marca.com.

Барселона не втратила шансів поборотися за чемпіонство Ла Ліги та виграти Лігу чемпіонів.

Про це повідомив головний тренер іспанського клубу Хаві.

"Ми боротимемося доти, доки в нас є математичні шанси. Ми на два очки наблизилися до Реала та Жирони. Не викинемо рушник і не відмовимося від боротьби за Ла Лігу, але це буде складно. Команда готова боротися.

Ми багато розмовляємо. Потрібно діяти. У жодній грі не можна провалитися. Усі матчі, що залишилися, – фінали, якщо ми хочемо виграти Ла Лігу і Лігу чемпіонів", – розповів Хаві.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів каталонці зіграли внічию з Наполі. У Прімері команда йде на третій позиції, відставання від лідера Реала складає 8 балів.

Раніше повідомлялося, що Барселона може звільнити головного тренера команди Хаві.

Коментарі ()
Популярне зараз
Марсель - Шахтар 3:1. Як це було Марсель - Шахтар 3:1. Як це було 3992
Спарта розгромила Галатасарай, Бенфіка з Трубіним пройшла Тулузу: результати раунду плей-оф Ліги Європи Спарта розгромила Галатасарай, Бенфіка з Трубіним пройшла Тулузу: результати раунду плей-оф Ліги Європи 1445
Шахтар поступився Марселю та вилетів з Ліги Європи Шахтар поступився Марселю та вилетів з Ліги Європи 16823 2
Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ 5569
Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії 6688 1
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 43395
Рекомендуємо
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 63798
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 34106
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 33990 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 356873
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 90202
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48110