Хаві назвав амбітну мету Барселони

Барселона не втратила шансів поборотися за чемпіонство Ла Ліги та виграти Лігу чемпіонів.

Про це повідомив головний тренер іспанського клубу Хаві.

"Ми боротимемося доти, доки в нас є математичні шанси. Ми на два очки наблизилися до Реала та Жирони. Не викинемо рушник і не відмовимося від боротьби за Ла Лігу, але це буде складно. Команда готова боротися.

Ми багато розмовляємо. Потрібно діяти. У жодній грі не можна провалитися. Усі матчі, що залишилися, – фінали, якщо ми хочемо виграти Ла Лігу і Лігу чемпіонів", – розповів Хаві.