Хаві назвав амбітну мету Барселони

Джерело - marca.com.
Барселона не втратила шансів поборотися за чемпіонство Ла Ліги та виграти Лігу чемпіонів.
Про це повідомив головний тренер іспанського клубу Хаві.
"Ми боротимемося доти, доки в нас є математичні шанси. Ми на два очки наблизилися до Реала та Жирони. Не викинемо рушник і не відмовимося від боротьби за Ла Лігу, але це буде складно. Команда готова боротися.
Ми багато розмовляємо. Потрібно діяти. У жодній грі не можна провалитися. Усі матчі, що залишилися, – фінали, якщо ми хочемо виграти Ла Лігу і Лігу чемпіонів", – розповів Хаві.
Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів каталонці зіграли внічию з Наполі. У Прімері команда йде на третій позиції, відставання від лідера Реала складає 8 балів.
Раніше повідомлялося, що Барселона може звільнити головного тренера команди Хаві.