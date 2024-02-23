Поєдинок Металіст-1925 - Динамо відбудеться 25 лютого

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Металіста 1925 Денис Гармаш налаштований на перемогу в матчі 18 туру УПЛ з Динамо.

Про це він розповів пресслужбі харківського клубу.

"Чекаю на цей матч, налаштований тільки на перемогу. Дивився їхні товариські матчі - хлопці добре працюють, Шовковський щось змінив, але це йому відповідати за те, що зроблено. Я думаю, що Динамо може посісти перше місце. Фізично я готовий дуже добре. Правда, не грав я давно в офіційних матчах. Але нічого, думаю, що через матчі я ще наберу свої кондиції", - сказав Гармаш.

Варто зазначити, що Гармаш знаходився у структурі Динамо з 2007 по 2023 рік. За цей час український півзахисник відіграв 359 матчів за основну команду, забив 54 голи та віддав 45 асистів.

Нагадаємо, матч 18 туру УПЛ Металіст 1925 - Динамо може відбудеться за присутності глядачів. Гра запланована на 25 лютого, о 15:30 за київським часом.

Наразі у харків'ян 15 очок та 12-та позиція у турнірній таблиці УПЛ.

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