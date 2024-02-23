Джерело - Чемпіон.
Торіно зазнав домашньої поразки від Лаціо в межах 21 туру італійської Серії А.
Зустріч завершилася з рахунком 0:2 на користь "орлів".
Чемпіонат Італії - Серія А
21 тур, 22 лютого
Торіно - Лаціо 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 50 Гендузі, 0:2 - 56 Катальді
Після 25 турів чемпіонату Італії римляни розташувалися на 7-й позиції. Торіно залишився на 10-й сходинці турнірної таблиці.
Нагадаємо, воротар Лаціо Іван Проведель близький до продовження контракту з римським клубом.
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