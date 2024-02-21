Джерело - Чемпіон.
Воротар Лаціо Іван Проведель близький до продовження контракту з римським клубом.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Угода, яка розрахована до 2027 року, буде продовжена ще на один сезон.
Зарплатня 29-річного італійця складатиме 2 мільйони євро на рік.
Ivan #Provedel is one step away to extend his contract with #Lazio until 2028 (€2M/year). #transfers https://t.co/LrcRGQfwDj— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 21, 2024
Цього сезону Проведель провів за "орлів" 33 матчі в усіх турнірах, у яких він пропустив 36 голів та 12 разів залишив свої ворота сухими.
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