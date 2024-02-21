Нова угода буде розрахована до 2028 року

Джерело - Чемпіон.

Воротар Лаціо Іван Проведель близький до продовження контракту з римським клубом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Угода, яка розрахована до 2027 року, буде продовжена ще на один сезон.

Зарплатня 29-річного італійця складатиме 2 мільйони євро на рік.

Ivan #Provedel is one step away to extend his contract with #Lazio until 2028 (€2M/year). #transfers https://t.co/LrcRGQfwDj — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 21, 2024

Цього сезону Проведель провів за "орлів" 33 матчі в усіх турнірах, у яких він пропустив 36 голів та 12 разів залишив свої ворота сухими.

Раніше президент Лаціо Клаудіо Лотіто відмовив Галатасараю у трансфері захисника Луки Пеллегріні

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