Воротар Лаціо Іван Проведель близький до продовження контракту з римським клубом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Угода, яка розрахована до 2027 року, буде продовжена ще на один сезон.

Зарплатня 29-річного італійця складатиме 2 мільйони євро на рік.

