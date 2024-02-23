Шахтар поступився Марселю та вилетів з Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар на виїзді поступився французькому Марселю у матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи-2023/24 з футболу.
Гра завершилась з рахунком 3:1 на користь господарів поля.
Рахунок у матчі відкрили "гірники" - на 12-й хвилині пенальті впевнено реалізував Георгій Судаков. Однак вже за 10 хв рівновагу відновив форвард Марселя П'єр-Емерік Обамеянг, який завдяки цьому голу став найкращим бомбардиром Ліги Європи в історії (31 гол).
У другій половині гри м'ячі від Сарра та Кондогбії забезпечив господарям комфортну перевагу над Шахтарем.
Олімпік Марсель - Шахтар Донецьк 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 12 Судаков (пен), 1:1 - 23 Обамеянг, 2:1 - 74 Сарр, 3:1 - 81 Конгдобія
Марсель: Лопес - Мбемба, Мейте, Жіго, Мерлен - Клосс, Кондогбія, Унахі (Верету, 64) - Аріт, Мумбанья (Сарр, 64), Обамеянг.
Шахтар: Різник - Конопля, Матвієнко, Ракицький, Азаров - Степаненко, Судаков - Зубков, Бондаренко, Егіналду - Сікан.
Попередження: Жіго, 17 – Егіналду, 45, Конопля, 45+2, Матвієнко, 58, Степаненко, 80
У підсумку Марсель вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи за підсумком двох матчів (5:3), тоді як Шахтар завершив виступи в єврокубках.
Наступний матч "гірники" зіграють у 18 турі УПЛ проти Олександрії в понеділок, 26 лютого.