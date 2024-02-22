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Колос продовжив контракт із 21-річним півзахисником

Гравець отримав новий контракт
Сьогодні 21:33 77 0
Колос продовжив контракт із 21-річним півзахисником
#Велетень, #Колос, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - koloskovalivka.com.

Український 21-річний атакувальний півзахисник Владислав Велетень продовжив контракт з Колосом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до 30 червня 2026 року. Інші деталі не розголошуються.

Владислав є універсальним гравцем, який може зіграти як лівого вінгера, так і правого, а також закрити позицію "під нападником". 

У поточному сезоні Велетень відіграв 13 матчів за Колос в  УПЛ та забив 1 гол.

Варто зазначити, що напередодні початку другої половини Української Прем'єр-ліги Колос розташувався на 9-му місці в турнірній таблиці. Відтавання від зони єврокубків складає 10 очок.

Нагадаємо, Колос оформив оренду лівого вінгера Шахтаря Дмитра Топалова.

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