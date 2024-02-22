Колос продовжив контракт із 21-річним півзахисником

Гравець отримав новий контракт

Український 21-річний атакувальний півзахисник Владислав Велетень продовжив контракт з Колосом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до 30 червня 2026 року. Інші деталі не розголошуються.

Владислав є універсальним гравцем, який може зіграти як лівого вінгера, так і правого, а також закрити позицію "під нападником".

У поточному сезоні Велетень відіграв 13 матчів за Колос в УПЛ та забив 1 гол.

Варто зазначити, що напередодні початку другої половини Української Прем'єр-ліги Колос розташувався на 9-му місці в турнірній таблиці. Відтавання від зони єврокубків складає 10 очок.

Нагадаємо, Колос оформив оренду лівого вінгера Шахтаря Дмитра Топалова.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!