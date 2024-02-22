Колос продовжив контракт із 21-річним півзахисником

Джерело - koloskovalivka.com.
Український 21-річний атакувальний півзахисник Владислав Велетень продовжив контракт з Колосом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угода розрахована до 30 червня 2026 року. Інші деталі не розголошуються.
Владислав є універсальним гравцем, який може зіграти як лівого вінгера, так і правого, а також закрити позицію "під нападником".
У поточному сезоні Велетень відіграв 13 матчів за Колос в УПЛ та забив 1 гол.
Варто зазначити, що напередодні початку другої половини Української Прем'єр-ліги Колос розташувався на 9-му місці в турнірній таблиці. Відтавання від зони єврокубків складає 10 очок.
Нагадаємо, Колос оформив оренду лівого вінгера Шахтаря Дмитра Топалова.
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