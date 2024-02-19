Колос призначив Генінсона віцепрезидентом клубу

Колишній очільник УПЛ отримав посаду в ковалівській команді

Джерело - Чемпіон.

Колос призначив Володимира Генінсона віцепрезидентом клубу.

Про це повідомляє пресслужба ковалівської команди.

Раніше 47-річний функціонер працював на посаді виконавчого директора ФФУ, президента УПЛ та віцепрезидента Чорноморця, який залишив у грудні.

У Колосі Генінсон буде відповідати за стратегічний розвиток всіх команд та впровадження європейських стандартів задля підготовки клубу до єврокубків.

Варто зазначити, що напередодні початку другої половини Української Прем'єр-ліги Колос розташувався на 9-му місці в турнірній таблиці. Відтавання від зони єврокубків складає 10 очок.

Нагадаємо, Колос оформив оренду лівого вінгера Шахтаря Дмитра Топалова.

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