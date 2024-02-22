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Шахтар назвав стартовий склад на матч проти Марселя

Став відомий стартовий склад Шахтаря
Сьогодні 20:58 279 0
Шахтар назвав стартовий склад на матч проти Марселя

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар на виїзді зіграє проти марсельського Олімпіка у матчі-відповіді плей-оф раунду Ліги Європи УЄФА з футболу.

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич визначився зі стартовим складом:

Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Ракицький, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Егіналдо, Зубков, Сікан

Запасні: Рудько, Педрінью, Міроші, Гочолейшвілі, Назарина, Криськів, Швед, Невертон, Цуканов, Траоре, Келсі, Кевін

Матч-відповідь на стадіоні "Велодром" розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, перша зустріч завершилася з рахунком 2:2, а правило виїзного гола в єврокубках уже не діє, тож будь-яка нічия переведе матч у додатковий час.

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