Шахтар назвав стартовий склад на матч проти Марселя

Став відомий стартовий склад Шахтаря

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар на виїзді зіграє проти марсельського Олімпіка у матчі-відповіді плей-оф раунду Ліги Європи УЄФА з футболу.

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич визначився зі стартовим складом:

Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Ракицький, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Егіналдо, Зубков, Сікан

Запасні: Рудько, Педрінью, Міроші, Гочолейшвілі, Назарина, Криськів, Швед, Невертон, Цуканов, Траоре, Келсі, Кевін

Матч-відповідь на стадіоні "Велодром" розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, перша зустріч завершилася з рахунком 2:2, а правило виїзного гола в єврокубках уже не діє, тож будь-яка нічия переведе матч у додатковий час.