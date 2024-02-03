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ФСК Маріуполь переглядає двох ексгравців Металіста

ФСК Маріуполь готує підсилення складу перед другою частиною сезону
Сьогодні 13:07 179 0
ФСК Маріуполь переглядає двох ексгравців Металіста
#ФСК Маріуполь

Джерело - sport.ua.

ФСК Маріуполь на першому зимовому зборі переглядає кілька потенційних новачків.

Про це повідомляє  Sport.ua.

Серед них 26-річний центральний захисник Олександр Маткобожик та 22-річний правий півзахисник Дмитро Шамич. Обидва минулого року, але в різних чемпіонатах, були гравцями Металіста (восени Шамич захищав кольори Ниви з Бузової).

Обидва напередодні зіграли за Маріуполь на Зимовому Кубку Асоціації футболу Полтавщини проти Полтави (0:0).

Також на перегляді у приазовському клубі перебувають кілька молодих виконавців. 20-річний атакуючий півзахисник Ярослав Мнишенко в осінній частині сезону був гравцем бузівської Ниви, а 21-річний фланговий хавбек Олександр Жовтенко та 19-річний опорник Матвій Зубков раніше виступали за аматорські команди Київської області.

Наразі Маріуполь посідає 4-е місце у групі Чемпіонська Першої ліги, набравши 31 очко.

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