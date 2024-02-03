ФСК Маріуполь переглядає двох ексгравців Металіста

ФСК Маріуполь готує підсилення складу перед другою частиною сезону

ФСК Маріуполь на першому зимовому зборі переглядає кілька потенційних новачків.

Про це повідомляє Sport.ua.

Серед них 26-річний центральний захисник Олександр Маткобожик та 22-річний правий півзахисник Дмитро Шамич. Обидва минулого року, але в різних чемпіонатах, були гравцями Металіста (восени Шамич захищав кольори Ниви з Бузової).

Обидва напередодні зіграли за Маріуполь на Зимовому Кубку Асоціації футболу Полтавщини проти Полтави (0:0).

Також на перегляді у приазовському клубі перебувають кілька молодих виконавців. 20-річний атакуючий півзахисник Ярослав Мнишенко в осінній частині сезону був гравцем бузівської Ниви, а 21-річний фланговий хавбек Олександр Жовтенко та 19-річний опорник Матвій Зубков раніше виступали за аматорські команди Київської області.

Наразі Маріуполь посідає 4-е місце у групі Чемпіонська Першої ліги, набравши 31 очко.