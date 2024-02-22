Чорноморець підпише нігерійського півзахисника

Джерело - Чемпіон.
До розташування одеського Чорноморця прибув нігерійський опорний півзахисник.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Ім'я гравця не розголошується, однак відомо, що йому 25 років і він має досвід виступів у Європі.
Гравець уже прибув до Одеси та приєднається до тренувального процесу після проходження медогляду.
Раніше повідомлялося, що Чорноморець зацікавив американських інвесторів.
Нагадаємо, одесити розташувалися на 8-му місці в турнірній таблиці УПЛ після 16 зіграних матчів.
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