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Чорноморець підпише нігерійського півзахисника

25-річний опорник вже прибув до Одеси
Сьогодні 13:38 144 0
Чорноморець підпише нігерійського півзахисника
#Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

До розташування одеського Чорноморця прибув нігерійський опорний півзахисник.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Ім'я гравця не розголошується, однак відомо, що йому 25 років і він має досвід виступів у Європі.

Гравець уже прибув до Одеси та приєднається до тренувального процесу після проходження медогляду.

Раніше повідомлялося, що Чорноморець зацікавив американських інвесторів.

Нагадаємо, одесити розташувалися на 8-му місці в турнірній таблиці УПЛ після 16 зіграних матчів.

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