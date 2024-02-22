Буде-Глімт прийме Аякс, Динамо Загреб зіграє з Бетісом: розклад матчів Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

22 лютого відбудуться матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги конференцій-2023/24:

19:45 . Буде-Глімт - Аякс (перший матч - 2:2)

Буде-Глімт - Аякс (перший матч - 2:2) 19:45 . Динамо Загреб - Бетіс (перший матч - 1:0)

Динамо Загреб - Бетіс (перший матч - 1:0) 19:45 . Лудогорець - Серветт (перший матч - 0:0)

Лудогорець - Серветт (перший матч - 0:0) 22:00 . Айнтрахт Ф. - Рояль Уніон СЖ (перший матч - 2:2)

Айнтрахт Ф. - Рояль Уніон СЖ (перший матч - 2:2) 22:00 . Легія - Молде (перший матч - 2:3)

Легія - Молде (перший матч - 2:3) 22:00 . Слован Братислава - Штурм Грац (перший матч - 1:4)

Слован Братислава - Штурм Грац (перший матч - 1:4) 22:00. Ференцварош - Олімпіакос (перший матч - 0:1)

Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛК - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.

Нагадаємо, один поєдинок уже відбувся в середу - Гент не зміг обіграти Маккабі.

Також цього дня пройдуть матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи.

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