Буде-Глімт прийме Аякс, Динамо Загреб зіграє з Бетісом: розклад матчів Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
22 лютого відбудуться матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги конференцій-2023/24:
- 19:45. Буде-Глімт - Аякс (перший матч - 2:2)
- 19:45. Динамо Загреб - Бетіс (перший матч - 1:0)
- 19:45. Лудогорець - Серветт (перший матч - 0:0)
- 22:00. Айнтрахт Ф. - Рояль Уніон СЖ (перший матч - 2:2)
- 22:00. Легія - Молде (перший матч - 2:3)
- 22:00. Слован Братислава - Штурм Грац (перший матч - 1:4)
- 22:00. Ференцварош - Олімпіакос (перший матч - 0:1)
Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛК - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.
Нагадаємо, один поєдинок уже відбувся в середу - Гент не зміг обіграти Маккабі.
Також цього дня пройдуть матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи.
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