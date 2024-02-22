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Буде-Глімт прийме Аякс, Динамо Загреб зіграє з Бетісом: розклад матчів Ліги конференцій

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Буде-Глімт прийме Аякс, Динамо Загреб зіграє з Бетісом: розклад матчів Ліги конференцій
#Айнтрахт Франкфурт, #Аякс, #Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

22 лютого відбудуться матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги конференцій-2023/24:

  • 19:45. Буде-Глімт - Аякс (перший матч - 2:2)
  • 19:45. Динамо Загреб - Бетіс (перший матч - 1:0)
  • 19:45. Лудогорець - Серветт (перший матч - 0:0)
  • 22:00. Айнтрахт Ф. - Рояль Уніон СЖ (перший матч - 2:2)
  • 22:00. Легія - Молде (перший матч - 2:3)
  • 22:00. Слован Братислава - Штурм Грац (перший матч - 1:4)
  • 22:00. Ференцварош - Олімпіакос (перший матч - 0:1)

Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛК - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.

Нагадаємо, один поєдинок уже відбувся в середу - Гент не зміг обіграти Маккабі.

Також цього дня пройдуть матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи.

Марсель - Шахтар: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи

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