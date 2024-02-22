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Шахтар зіграє з Марселем, Рома - з Феєнордом: розклад матчів Ліги Європи

Сьогодні 01:26 110 0
Шахтар зіграє з Марселем, Рома - з Феєнордом: розклад матчів Ліги Європи
#Марсель, #Мілан, #Рома, #Шахтар, #Ліга Європи-2023/24

Джерело - Чемпіон.

22 лютого відбудуться матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи-2023/24:

  • 19:45. Карабах - Брага (перший матч - 4:2)
  • 19:45. Ренн - Мілан (перший матч - 0:3)
  • 19:45. Тулуза - Бенфіка (перший матч - 2:1)
  • 19:45. Фрайбург - Ланс (перший матч - 0:0)
  • 22:00. Марсель - Шахтар (перший матч - 2:2)
  • 22:00. Рома - Феєнорд (перший матч - 1:1)
  • 22:00. Спарта Прага - Галатасарай (перший матч - 2:3)
  • 22:00. Спортинг - Янг Бойз (перший матч - 3:1)

Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛЄ - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.

Також цього дня відбудуться матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги конференцій.

Марсель - Шахтар: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи

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