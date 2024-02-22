Шахтар зіграє з Марселем, Рома - з Феєнордом: розклад матчів Ліги Європи

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22 лютого відбудуться матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи-2023/24:

19:45 . Карабах - Брага (перший матч - 4:2)

Карабах - Брага (перший матч - 4:2) 19:45 . Ренн - Мілан (перший матч - 0:3)

Ренн - Мілан (перший матч - 0:3) 19:45 . Тулуза - Бенфіка (перший матч - 2:1)

Тулуза - Бенфіка (перший матч - 2:1) 19:45 . Фрайбург - Ланс (перший матч - 0:0)

Фрайбург - Ланс (перший матч - 0:0) 22:00 . Марсель - Шахтар (перший матч - 2:2)

Марсель - Шахтар (перший матч - 2:2) 22:00 . Рома - Феєнорд (перший матч - 1:1)

Рома - Феєнорд (перший матч - 1:1) 22:00 . Спарта Прага - Галатасарай (перший матч - 2:3)

Спарта Прага - Галатасарай (перший матч - 2:3) 22:00. Спортинг - Янг Бойз (перший матч - 3:1)

Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛЄ - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.

Також цього дня відбудуться матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги конференцій.

Марсель - Шахтар: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи