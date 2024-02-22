Шахтар зіграє з Марселем, Рома - з Феєнордом: розклад матчів Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
22 лютого відбудуться матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи-2023/24:
- 19:45. Карабах - Брага (перший матч - 4:2)
- 19:45. Ренн - Мілан (перший матч - 0:3)
- 19:45. Тулуза - Бенфіка (перший матч - 2:1)
- 19:45. Фрайбург - Ланс (перший матч - 0:0)
- 22:00. Марсель - Шахтар (перший матч - 2:2)
- 22:00. Рома - Феєнорд (перший матч - 1:1)
- 22:00. Спарта Прага - Галатасарай (перший матч - 2:3)
- 22:00. Спортинг - Янг Бойз (перший матч - 3:1)
Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛЄ - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.
Також цього дня відбудуться матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги конференцій.
Марсель - Шахтар: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи