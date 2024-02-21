Гент розписав мирову з Маккабі в матчі-відповіді плей-оф Ліги конференцій

Матч завершився внічию

Джерело - Чемпіон.

Маккабі зіграв внічию з Гентом у матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги конференцій-2023/24.

Гра завершилась з рахунком 1:1.

У першому поєдинку Маккабі здобув мінімальну перемогу. Таким чином, за сумою двох зустрічей клуб з Ізраїлю вийшов до 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Ліга конференцій

Раунд плей-оф, матч-відповідь

21 лютого

Гент – Маккабі Хайфа 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 4 П’єрро, 1:1 - 69 Тіссудалі

Решта матчів-відповідей раунду плей-оф Ліги конференцій відбудуться у четвер, 22 лютого.

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