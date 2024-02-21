Гент розписав мирову з Маккабі в матчі-відповіді плей-оф Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Маккабі зіграв внічию з Гентом у матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги конференцій-2023/24.
Гра завершилась з рахунком 1:1.
У першому поєдинку Маккабі здобув мінімальну перемогу. Таким чином, за сумою двох зустрічей клуб з Ізраїлю вийшов до 1/8 фіналу Ліги конференцій.
Ліга конференцій
Раунд плей-оф, матч-відповідь
21 лютого
Гент – Маккабі Хайфа 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 4 П’єрро, 1:1 - 69 Тіссудалі
Решта матчів-відповідей раунду плей-оф Ліги конференцій відбудуться у четвер, 22 лютого.
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