Світоліна: Швьонтек буде вмотивована перемогти цього разу

Українська тенісистка Еліна Світоліна (20) очікує битви в матчі проти Іґи Швьонтек на турнірі в Дубаї.

Про це повідомила українка в коментарі WTA.

"Вона вже декілька років домінує в жіночому тенісі. Стала значно сильнішою на корті й за його межами. Буде велика битва, як і завжди.

Після чвертьфіналу Вімблдона в мене залишилися чудові спогади. Вона буде вмотивована перемогти цього разу. Але я люблю грати такі матчі. Сподіваюся, що моє тіло дозволить зіграти в найкращий теніс", - відзначила Світоліна.