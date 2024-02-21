Світоліна: Швьонтек буде вмотивована перемогти цього разу

Джерело - wtatennis.com.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (20) очікує битви в матчі проти Іґи Швьонтек на турнірі в Дубаї.
Про це повідомила українка в коментарі WTA.
"Вона вже декілька років домінує в жіночому тенісі. Стала значно сильнішою на корті й за його межами. Буде велика битва, як і завжди.
Після чвертьфіналу Вімблдона в мене залишилися чудові спогади. Вона буде вмотивована перемогти цього разу. Але я люблю грати такі матчі. Сподіваюся, що моє тіло дозволить зіграти в найкращий теніс", - відзначила Світоліна.
Швьонтек і Світоліна вперше зустрічатимуться на хардовому корті. Торік українка переграла польку в чвертьфіналі Вімблдона.
Нагадаємо, в матчі другого кола поточного турніру Світоліна впевнено здолала німкеню Татьяну Марію (54) з рахунком 6:3, 6:3. Натомість Швьонтек, також у двох партіях, зупинила американку Слоун Стівенс (41) - 6:4, 6:4.
Їх матч відбудеться сьогодні, 21 лютого, на центральному корті змагань. Початок - не раніше 17:00 за київським часом.