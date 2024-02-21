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Світоліна: Швьонтек буде вмотивована перемогти цього разу

Еліна Світоліна прокоментувала майбутній матч проти першої ракетки світу Іґи Швьонтек
Сьогодні 16:46 142 0
Світоліна: Швьонтек буде вмотивована перемогти цього разу
Фото - Getty Images
#Еліна Світоліна, #Іга Швьонтек

Джерело - wtatennis.com.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (20) очікує битви в матчі проти Іґи Швьонтек на турнірі в Дубаї.

Про це повідомила українка в коментарі WTA.

"Вона вже декілька років домінує в жіночому тенісі. Стала значно сильнішою на корті й за його межами. Буде велика битва, як і завжди.

Після чвертьфіналу Вімблдона в мене залишилися чудові спогади. Вона буде вмотивована перемогти цього разу. Але я люблю грати такі матчі. Сподіваюся, що моє тіло дозволить зіграти в найкращий теніс", - відзначила Світоліна.

Швьонтек і Світоліна вперше зустрічатимуться на хардовому корті. Торік українка  переграла польку в чвертьфіналі Вімблдона.

Нагадаємо, в матчі другого кола поточного турніру Світоліна впевнено здолала німкеню Татьяну Марію (54) з рахунком 6:3, 6:3. Натомість Швьонтек, також у двох партіях, зупинила американку Слоун Стівенс (41) - 6:4, 6:4.

 Їх матч відбудеться сьогодні, 21 лютого, на центральному корті змагань. Початок - не раніше 17:00 за київським часом.

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