Президент Лаціо відмовився продавати Пеллегріні в Галатасарай

Президент Лаціо Клаудіо Лотіто відмовив Галатасараю у трансфері захисника Луки Пеллегріні.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Лотіто позиціонує Пеллегріні як недоторканного.

24-річний захисник виступає за римський клуб на правах оренди з Ювентуса, яка розрахована до кінця наступного сезону.

