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Президент Лаціо відмовився продавати Пеллегріні в Галатасарай

Лотіто позиціонує Пеллегріні як недоторканного
Сьогодні 18:22 166 0
Президент Лаціо відмовився продавати Пеллегріні в Галатасарай
#Галатасарай, #Лаціо, #Лука Пеллегріні

Джерело - Чемпіон.

Президент Лаціо Клаудіо Лотіто відмовив Галатасараю у трансфері захисника Луки Пеллегріні.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Лотіто позиціонує Пеллегріні як недоторканного.

  Актуально: Лаціо - Наполі 0:0: огляд матчу

24-річний захисник виступає за римський клуб на правах оренди з Ювентуса, яка розрахована до кінця наступного сезону.

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