Динамо та Чорноморець зможуть прийняти найбільше глядачів на матчах УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 21 лютого, визначилися остаточні квоти відвідуваності стадіонів для клубів Української Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Квоти формувалися відповідно до наказів Міністерства молоді та спорту та його рекомендаціям щодо створення робочих груп, які визначають можливість залучення вболівальників на кожну арену.
Глядацькі квоти для клубів УПЛ:
Динамо - 2000
Чорноморець - 2000
Оболонь - 1500
Полісся - 1470
Верес - 1200
Олександрія - 1150
Минай - 880
Ворскла - 850
Рух - 500-800
Шахтар 500-800
Кривбас - 700-720
Колос - 500
Зоря - 500
Металіст 1925 - 500
ЛНЗ - 450
Дніпро-1 - матчі будуть проходити без глядачів
Раніше повідомлялося, що стадіон Динамо не отримав підпис від ДСНС та КМВА щодо сертифікованих укриттів. Через це матч Металіст 1925 - Динамо відбудеться без глядачів.
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