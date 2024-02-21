Динамо та Чорноморець зможуть прийняти найбільше глядачів на матчах УПЛ

Визначилися глядацькі квоти для клубів Української Прем'єр-ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 лютого, визначилися остаточні квоти відвідуваності стадіонів для клубів Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Квоти формувалися відповідно до наказів Міністерства молоді та спорту та його рекомендаціям щодо створення робочих груп, які визначають можливість залучення вболівальників на кожну арену.

Глядацькі квоти для клубів УПЛ:

Динамо - 2000

Чорноморець - 2000

Оболонь - 1500

Полісся - 1470

Верес - 1200

Олександрія - 1150

Минай - 880

Ворскла - 850

Рух - 500-800

Шахтар 500-800

Кривбас - 700-720

Колос - 500

Зоря - 500

Металіст 1925 - 500

ЛНЗ - 450

Дніпро-1 - матчі будуть проходити без глядачів

Раніше повідомлялося, що стадіон Динамо не отримав підпис від ДСНС та КМВА щодо сертифікованих укриттів. Через це матч Металіст 1925 - Динамо відбудеться без глядачів.

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