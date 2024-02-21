Мессі передав восьмий Золотий м'яч музею Барселони

Джерело - Чемпіон.
Нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі передав свій восьмий Золотий М'яч у музей Барселони.
Про це повідомляє журналіст Мігель Бласкес.
Попередні сім нагород найкращому гравцю року, які отримував 36-річний аргентинець у складі "блаугранас", також знаходяться в клубному музеї каталонців.
Восьмий Золотий м'яч Мессі отримав уже в складі Інтер Маямі, однак все одно пожертвував іспанському клубу свою нагороду.
Leo Messi ha donado su octavo Balón de Oro al museo del Barça. A pesar de que no lo ganó como futbolista azulgrana, el astro argentino ha tenido el gesto de cederlo para que sea expuesto junto a los otros siete que ha ganado. Imposible no echarle de menos. #FCBarcelona pic.twitter.com/iF5gogVN94— Miquel Blázquez (@BlazquezFont) February 19, 2024
Нагадаємо, Ліонель Мессі провів у складі Барселони 778 матчів, у яких він забив 672 голи та зробив 303 гольові передачі.
Раніше 36-річного нападника запросили в олімпійську збірну Аргентини.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!