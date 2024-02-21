Мессі передав восьмий Золотий м'яч музею Барселони

Аргентинець пожертвував своєю нагороду для музею колишнього клубу

Джерело - Чемпіон.

Нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі передав свій восьмий Золотий М'яч у музей Барселони.

Про це повідомляє журналіст Мігель Бласкес.

Попередні сім нагород найкращому гравцю року, які отримував 36-річний аргентинець у складі "блаугранас", також знаходяться в клубному музеї каталонців.

Восьмий Золотий м'яч Мессі отримав уже в складі Інтер Маямі, однак все одно пожертвував іспанському клубу свою нагороду.

Leo Messi ha donado su octavo Balón de Oro al museo del Barça. A pesar de que no lo ganó como futbolista azulgrana, el astro argentino ha tenido el gesto de cederlo para que sea expuesto junto a los otros siete que ha ganado. Imposible no echarle de menos. #FCBarcelona pic.twitter.com/iF5gogVN94 — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) February 19, 2024

Нагадаємо, Ліонель Мессі провів у складі Барселони 778 матчів, у яких він забив 672 голи та зробив 303 гольові передачі.

Раніше 36-річного нападника запросили в олімпійську збірну Аргентини.

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