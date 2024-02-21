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Мессі передав восьмий Золотий м'яч музею Барселони

Аргентинець пожертвував своєю нагороду для музею колишнього клубу
Сьогодні 10:36 160 0
Мессі передав восьмий Золотий м'яч музею Барселони
Фото: Getty Images
#Барселона, #Золотий м'яч, #Інтер Маямі, #Ліонель Мессі

Джерело - Чемпіон.

Нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі передав свій восьмий Золотий М'яч у музей Барселони.

Про це повідомляє журналіст Мігель Бласкес.

Попередні сім нагород найкращому гравцю року, які отримував 36-річний аргентинець у складі "блаугранас", також знаходяться в клубному музеї каталонців.

Восьмий Золотий м'яч Мессі отримав уже в складі Інтер Маямі, однак все одно пожертвував іспанському клубу свою нагороду.

Нагадаємо, Ліонель Мессі провів у складі Барселони 778 матчів, у яких він забив 672 голи та зробив 303 гольові передачі.

Раніше 36-річного нападника запросили в олімпійську збірну Аргентини.

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