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ПСВ - Боруссія Дортмунд 1:1: огляд матчу Ліги чемпіонів

Матч-відповідь відбудеться в Німеччині 13 березня
Сьогодні 09:59 143 0
#Боруссія Дортмунд, #Ліга чемпіонів, #ПСВ

Джерело - Чемпіон.

ПСВ зіграв внічию з дортмундською Боруссією у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу.

Ліга чемпіонів
1/8 фіналу, перший матч
20 лютого

ПСВ - Боруссія Д 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 24 Мален, 1:1 - 56 Де Йонг (пен)

ПСВ: Бенітес, Тезе, Скаутен, Боскальї (Обіспо 90), Дест, Тільман, Верман, Саібарі (Мауро Жуніор 83), Бакайоко, де Йонг, Лосано (Пепі 75)

Боруссія (Дортмунд): Маєр, Ріерсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен, Забітцер, Джан, Мален (Озкан 82), Ройс (Брандт 62), Санчо (Вольф 68), Фуллькруг (Мукоко 82)

Попередження: Лосано 22 - Матсен 42, Шлоттербек 45+1

У паралельному матчі Інтер здолав Атлетико.

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