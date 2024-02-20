ЛНЗ підпише капітана Чорноморця

Гравець перейде у черкаський ЛНЗ на правах вільного агента

Джерело - Чемпіон.

Капітан Чорноморця Ілля Путря після завершення цього сезону перейде у ЛНЗ.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.

Контракт 25-річного гравця з одеським клубом завершується влітку 2024 року, що дозволило Путрі погодити з ЛНЗ попередній договір.

У нинішньому сезоні Ілля зіграв 18 матчів, забив 2 голи та зробив 1 результативну передачу.

Путря перейшов у Чорноморець 2020 року. З того часу провів за одеситів 61 матч, у який забив сім голів та віддав три асисти, ставши капітаном команди. Портал Transfermarkt оцінив вартість гравця у 700 тис євро.

Напередодні Чорноморець продовжив контракт зі словенським півзахисником.