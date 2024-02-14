Чорноморець продовжив контракт зі словенським півзахисником

Джерело - chornomorets.football.
Чорноморець оголосив про продовження контракту із півзахисником Йоном Шпорном.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Нова угода з 26-річним словенцем розрахована на три роки, тоді як попередній договір закінчувався у червні.
Нагадаємо, Шпорн став гравцем "моряків" у липні минулого року. За цей час зіграв 18 офіційних матчів, забив 3 м’ячі та віддів дві результативні передачі.
Перед стартом другої частини сезону Чорноморець посідає восьме місце у турнірній таблиці чемпіонату України із 22 очками в активі.
Нагадаємо, Чорноморець переглядає ексгравця Шахтаря.
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