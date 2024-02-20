Олександрія розпочала продаж квитків на матч із Шахтарем

Матч зможуть відвідати до 608 глядачів.

Матч 18 туру української Прем'єр-ліги Олександрія – Шахтар відбудеться з глядачами.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На трибунах зможе бути присутньо до 608 глядачів. Вартість квитка – 100 гривень. Учасникам бойових дій прохід на стадіон буде безоплатний.

При купівлі квитка в касах додається план евакуації та перелік додаткових заходів безпеки.

Відзначимо, що Олександрія стала першим українським клубом, яка почала продавати квитки на матчі чемпіонату після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Поєдинок відбудеться у понеділок, 26 лютого, о 13:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що президент УАФ Андрій Шевченко проведе зустріч із керівниками клубів Української Прем'єр-ліги.

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