Олександрія розпочала продаж квитків на матч із Шахтарем

Джерело - fco.com.ua.
Матч 18 туру української Прем'єр-ліги Олександрія – Шахтар відбудеться з глядачами.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
На трибунах зможе бути присутньо до 608 глядачів. Вартість квитка – 100 гривень. Учасникам бойових дій прохід на стадіон буде безоплатний.
При купівлі квитка в касах додається план евакуації та перелік додаткових заходів безпеки.
Відзначимо, що Олександрія стала першим українським клубом, яка почала продавати квитки на матчі чемпіонату після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.
Поєдинок відбудеться у понеділок, 26 лютого, о 13:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що президент УАФ Андрій Шевченко проведе зустріч із керівниками клубів Української Прем'єр-ліги.
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