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Шевченко зустрінеться з керівництвом клубів УПЛ

Зустріч відбудеться напередодні старту другої половини сезону
Сьогодні 11:33 125 0
Шевченко зустрінеться з керівництвом клубів УПЛ
#Українська асоціація футболу (УАФ), #Чемпіонат України, УПЛ, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко проведе зустріч із керівниками клубів УПЛ.

Про це повідомляє Футбол TIME.

Зібрання заплановане на 22 лютого, напередодні старту другої половини чемпіонату.

Зазначається, що зустріч проводитиметься за закритими дверима. Також не розголошується тема можливого обговорення.

Нагадаємо, перший матч другої половини української Прем'єр-ліги відбудеться в п'ятницю, 23 лютого. ЛНЗ Черкаси прийматиме Кривбас.

Напередодні на брифінгу керівництва української Прем'єр-ліги з журналістами відбулася презентація проєкту UPL TV.

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