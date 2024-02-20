Інтер прийме Атлетико, ПСВ зіграє з Боруссією в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 20 лютого, відбудуться два матчі плей-оф Ліги чемпіонів-2023/24.

Інтер у Мілані прийме мадридський Атлетико, а Боруссія Дортмунд на виїзді зіграє проти нідерландського ПСВ.

Розклад матчів 1/8 фіналу:

22:00 Інтер - Атлетико

22:00 ПСВ - Боруссія Дортмунд

Матчі-відповіді пройдуть 13 березня.

Стадія 1/4 фіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня, 1/2 фіналу - на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі у Лондоні.

Раніше мадридський Реал переміг РБ Лейпциг, а Манчестер Сіті здолав Копенгаген.