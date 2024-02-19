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Лопирьонок покинув ЛНЗ

Угоду розірвали за обопільною згодою сторін
Сьогодні 17:33 108 0
Лопирьонок покинув ЛНЗ
#ЛНЗ Черкаси, #Лопирьонок

Джерело - sport.ua.

Захисник ЛНЗ Максим Лопирьонок припинив співпрацю з черкаським клубом та став вільним агентом.

Про це розповів сам футболіст у коментарі сайту sport.ua.

"Я в ЛНЗ з 6 червня 2021 року, пройшов з командою шлях від Другої ліги до УПЛ. Ніщо не віщувало такого розвитку подій, адже був капітаном команди, мав авторитет у вболівальників. Щоправда, певні зміни стосовно до себе відчув після матчу з Вересом в 9-му турі чемпіонату УПЛ, коли був вилучений із поля на 51-й хвилині. Головний тренер Олег Дулуб сказав, що я його підвів, і більше минулої осені я за черкащан не грав.

У Туреччині на зборах зіграв лише в одному спарингу в першій частині збору – з ФК Mлада Болеслав, після якого Дулуб повідомив, що більше на мене не розраховує. Я повернувся до Черкас, тренувався з юніорським складом і вів перемовини з клубним керівництвом про розірвання контракту. Оскільки він у мене був до 31 грудня 2025 року, то я розраховував на компенсацію. Сьогодні я став вільним агентом.

Звичайно, прикро, що так сталося, адже я теж зробив певний внесок у переможні виступи цієї команди. Але нічого страшного не сталося, життя продовжується й тепер ось обмірковую, що робити далі.

Продовження футбольної кар'єри? Є кілька пропозицій, найконкретніша – з першолігової Буковини. Думаю, що в найближчі дні все вирішиться", – розповів Лопирьонок.

 У сезоні 2023/24 захисник зіграв за команду Олега Дулуба 10 матчів, результативними діями не відзначався.

Раніше нападник Олексій Хобленко підписав повноцінний контракт з ЛНЗ. Також черкаський клуб оголосив про перехід Тілля.

Наразі ЛНЗ посідає 10 місце у чемпіонаті України із 20 очками в активі. Наступний матч команда зіграє проти Кривбаса (23 лютого). 

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