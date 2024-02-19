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Миколенко вийде у стартовому складі Евертона на матч проти Крістал Пелес

Гра розпочнеться о 22:00
Сьогодні 21:14 131 0

Джерело - Чемпіон.

У матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон прийме Крістал Пелес.

Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко розпочне матч у стартовому складі.  Цього сезону лівий оборонець відіграв 25 матчів за "ірисок" та відзначився 2 голами.

Відзначимо, що перед матчем Крістал Пелес звільнив головного тренера.

Початок гри о 22:00 за київським часом.

Наразі Евертон посідає 18 місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії. Крістал Пелес йде 16 позиції, випереджаючи "ірисок" на 5 балів.

Напередодні Челсі без Михайла Мудрика зіграв унічию з Манчестер Сіті, Борнмут з Іллею Забарним розписав мирову з Ньюкаслом.

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