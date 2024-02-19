Довбик та Циганков потрапили у стартовий склад Жирони на матч з Атлетиком

Став відомий стартовий склад Жирони

Джерело - Чемпіон.

У матчі 25 туру іспанської Ла Ліги Жирона на виїзді зіграє з Атлетиком.

Українські гравці гостей Артем Довбик та Віктор Циганков розпочнуть матч у стартовому складі.

Довбик цього сезону провів за жиронців 25 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 14 голів та зробив 7 асистів. Циганков у нинішньому сезоні відіграв 23 поєдинки, відзначився 4-ма голами та 3-ма гольовими передачами.

Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Раніше Севілья та Валенсія з Романом Яремчуком не визначили сильнішого.