Довбик та Циганков потрапили у стартовий склад Жирони на матч з Атлетиком

Джерело - Чемпіон.
У матчі 25 туру іспанської Ла Ліги Жирона на виїзді зіграє з Атлетиком.
Українські гравці гостей Артем Довбик та Віктор Циганков розпочнуть матч у стартовому складі.
Довбик цього сезону провів за жиронців 25 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 14 голів та зробив 7 асистів. Циганков у нинішньому сезоні відіграв 23 поєдинки, відзначився 4-ма голами та 3-ма гольовими передачами.
Початок матчу о 22:00 за київським часом.
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#AthleticGirona pic.twitter.com/G1gNmsbks9— Girona FC (@GironaFC) February 19, 2024
Раніше Севілья та Валенсія з Романом Яремчуком не визначили сильнішого.