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Ювентус націлився на лідера Баварії

Леон Горецка може змінити клуб
Сьогодні 18:17 78 0
Ювентус націлився на лідера Баварії
#Баварія, #Горецка, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Баварії Леон Горецка влітку може перейти до Ювентуса.

Про це повідомляє журналіст Марко Ді Натале.

"Стара сеньйора" найближчим часом зробить пропозицію щодо 29-річного півзахисника. 

Німці оцінюють футболіста у 40 млн євро. Водночас сам гравець ще не ухвалив рішення про своє майбутнє. Його контракт розрахований до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Леон Горецка зіграв за Баварію 25 матчів, забив два голи та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Баварія хоче позбутися чотирьох лідерів команди.

Нагадаємо, після поразки від Бохума (2:3) мюнхенці відстали від лідера Баєра на 8 балів.

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