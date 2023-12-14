Баварія хоче позбутися чотирьох лідерів команди

Баварія готова продати чотирьох лідерів команди.

Про це повідомляє іспанське видання Fichajes.

До списку гравців, чиє майбутнє у клубі під питанням, потрапили захисник Альфонсо Девіс, півзахисники Йозуа Кімміх та Леон Горецка, а також нападник Серж Гнабрі.

Небажання мюнхенців утримувати гравців здебільшого пов'язано з тим, що вони псують атмосферу в роздягальні. До того ж, контракт Альфонсо Девіса з клубом закінчується влітку 2025 року, а продовжити угоду буде складно через непомірні фінансові запити канадця.

Нагадаємо, Баварія стежить за гравцем Жирони.