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Баварія хоче позбутися чотирьох лідерів команди

Сьогодні 15:40 73 0
Баварія хоче позбутися чотирьох лідерів команди
Фото - gettyimages
#Баварія

Джерело - sport.ua.

Баварія готова продати чотирьох лідерів команди.

Про це повідомляє іспанське видання Fichajes.

До списку гравців, чиє майбутнє у клубі під питанням, потрапили захисник Альфонсо Девіс, півзахисники Йозуа Кімміх та Леон Горецка, а також нападник Серж Гнабрі.

Небажання мюнхенців утримувати гравців здебільшого пов'язано з тим, що вони псують атмосферу в роздягальні. До того ж, контракт Альфонсо Девіса з клубом закінчується влітку 2025 року, а продовжити угоду буде складно через непомірні фінансові запити канадця.

Нагадаємо, Баварія стежить за гравцем Жирони.

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