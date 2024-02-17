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Динамо переграло Шериф у контрольному матчі

Голами відзначився Віталій Буяльський та Назар Волошин
Сьогодні 22:35 86 0
Динамо переграло Шериф у контрольному матчі
#Динамо Київ, #Шериф

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо переграло Шериф у останньому матчі на зимових зборах у Туреччині.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0. Голами відзначився Віталій Буяльський та Назар Волошин.

Контрольний матч
17 лютого

Динамо Київ - Шериф 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Буяльський, 2:0 - 80 Волошин

Склади команд:

Динамо Київ: Бущан, Вівчаренко, Попов, Михавко (Дячук 64'), Караваєв, Бражко, Шепелєв (Шапаренко 46'), Буяльський, Кабаєв (Беніто 70'), Волошин, Ванат

Шериф: Силич, Вілар, Феррейра, Неверс, Рікардіньйо, Родріго де Фрейтас,  Кіабу, Апонса, Рід, Артундуага, Маріо Гарсія

Напередодні кияни зіграли внічию з молдавським Петрокубом.

Перший офіційний поєдинок у другій частині УПЛ Динамо проведе у неділю, 25-го лютого, проти Металіста 1925.

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