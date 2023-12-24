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Генінсон залишив Чорноморець

Сьогодні 16:24 295 0
Генінсон залишив Чорноморець
#Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Віцепрезидент одеського Чорноморця Володимир Генінсон залишив клуб.

Про це він повідомив у своєму Facebook. 

"Рано чи пізно будь-яка подорож закінчується. Захоплююча, яскрава, насичена різноманітними подіями. І настає час подякувати і розпочати новий розділ в книзі життя.

Це були не просто два роки роботи в Чорноморці. Ми стали ближче, рідніше. Разом пройшли цей шлях попри всі труднощі. В грудні 2021 (це було немов в минулому житті, в іншому світі, коли над нами літала цивільна авіація, а не це все) ми приймали, якщо бути відвертими, фарм-клуб. А до кінця роки, за якісь три тижні створили амбітний проект з новим старим тренером, новими обличчями, справжніми лідерами, які сьогодні запалюють по всьому світу.

Але клята війна зламала всі плани. 27 лютого 2022 ми мали повернути футбол Одесу. 25 тисяч квитків на гру з Маріуполем ми продали за кілька днів, Проте всі наші ідеї стали історією. Так і не отримавши реалізацію в реальному житті.

Літо-2022. І ми знову за 3 тижні створюємо команду. Але умови вже інші, світ змінився, футбольна Україна змінилась. Вийшло, звісно, не так, як ми хотіли. Команда закінчує перше коле з 11 очками, 10 забитими мʼячами, внизу турнірної таблиці. Зимову перерву ми проводимо з користю - вдала трансферна кампанія, потужна тренерська робота дають результати.

Чорноморець у другому колі по грі і набраних очках - одна з кращих команд ліги. Все частіше моряки демонструють футбол нашої мрії. Ті, хто полюбляє без особливих приводів критикувати команду, передивіться матчі з Шахтарем, Кривбасом, Динамо. В підсумку - ми в десятці. Хоча в нас майже ніхто не вірив.

Літо-2023, знову важка робота по збору боєздатної команди. Нагадаю: це все відбувається в умовах воєнного стану, під звуки сирен, літаючих ракет та вибухів. Все одно вдається підсилити команду за рахунок вільних агентів. Сильних вільних агентів, підкреслю.

Чорноморець в першій половині першого кола - команда, що постійне веде боротьбу за топ-3. Так, далеко не найдовша лава запасних, інші обставини не дали закріпитися в групі лідерів. Але до зимової перерви ми підходимо з високо піднятою головою та в якості півфіналістів Кубку

За два роки 4 рази створювали, навіть перезапускали команду. 27 нових гравців, 15 легіонерів, 68 офіційних пропозицій, 172 відібраних гравців, понад 500 проаналізованих футболістів.

З величезною вдячністю згадую час, що провів поряд з Романом Йосиповичем. Це людина, яка не може існувати без футболу. Гра ні на хвилину не залишає його думки. Я ніколи не бачив, щоб обізнаний, освічений фахівець навіть вільний час витрачав на перегляд матчів і тренування. Тренер допоміг мені по-іншому подивитися на футбол. Я вдячний вам, Романе Йосиповичу, що ви поділилися своїм світоглядом на улюблену гру. Ці знання безцінні!", - зазначив Генінсон.

На зимову перерву Чорноморець пішов на 8-му місці в турнірній таблиці, набравши 22 очки в 16 турах чемпіонату України.

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