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Райо Вальєкано - Реал 1:1: огляд матчу

Лунін пропустив гол з пенальті
Сьогодні 19:56 49 0
Райо Вальєкано - Реал 1:1: огляд матчу
Фото Getty Images
#Андрій Лунін, #Райо Вальєкано, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

У 25 турі іспанської Ла Ліги Реал на виїзді зіграв внічию з Райо Вальєкано.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
25 тур, 18 лютого

Райо Вальєкано - Реал 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 3 Хоселу, 1:1 - 27 Де Томас

Український воротар Андрій Лунін провів увесь матч у складі Реала. Він у цьому сезоні  одягав футболку мадридців у 18 матчах у всіх офіційних турнірах: 14 пропущених голів, 8 ігор "на нуль". Transfermarkt оцінює вартість  українського голкіпера у 8 мільйонів євро.

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