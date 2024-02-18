Лунін пропустив гол з пенальті

Джерело - Чемпіон.

У 25 турі іспанської Ла Ліги Реал на виїзді зіграв внічию з Райо Вальєкано.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

25 тур, 18 лютого

Райо Вальєкано - Реал 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 3 Хоселу, 1:1 - 27 Де Томас

Український воротар Андрій Лунін провів увесь матч у складі Реала. Він у цьому сезоні одягав футболку мадридців у 18 матчах у всіх офіційних турнірах: 14 пропущених голів, 8 ігор "на нуль". Transfermarkt оцінює вартість українського голкіпера у 8 мільйонів євро.

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