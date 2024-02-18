Гол Безуса приніс Омонії перемогу над Отеллосом у чемпіонаті Кіпру

Забитий м'яч українця виявився переможним

Джерело - Чемпіон.

Омонія мінімально переграла Оттеллос Атієну в межах 26-го туру чемпіонату Кіпру.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0. Єдиний гол у поєдинку забив український півзахисник Роман Безус.

Цього сезону українець провів 29 матчів у всіх турнірах, забив 12 голів та зробив 9 гольових передач.

Чемпіонат Кіпру

26 тур, 17 лютого

Омонія - Оттелос Атієна 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 63 Безус

Після 26 матчів Омонія йде на 4-й позиції в турнірній таблиці та претендує на вихід у чемпіонську групу кіпрської першості.

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