Головне
21-річний Бухов - чемпіон світу з водних видів спорту
Вчора 18:20 9738 3
Шевченко зустрінеться з керівництвом клубів УПЛ
Сьогодні 11:33 124
Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і вже 2 роки допомагає українцям
Сьогодні 10:56 7463
Топурія нокаутував Волкановські та завоював титул чемпіона UFC
Сьогодні 08:33 321
Севілья та Валенсія з Яремчуком не визначили сильнішого, Барселона дотисла Сельту: результати матчів Ла-Ліги
Вчора 23:53 849
Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Наполі, Ювентус втратив очки у грі з Вероною: результати матчів Серії А
Вчора 23:38 558
Динамо переграло Шериф у контрольному матчі
Вчора 22:35 393
Челсі без Мудрика зіграв унічию з Манчестер Сіті, Борнмут із Забарним розписав мирову з Ньюкаслом: результати матчів АПЛ
Вчора 21:28 895
"Слава Україні": естонська біатлоністка — після історичного результату на ЧС
Вчора 20:17 5734
Чоловіча збірна України - за межами десятки в естафеті чемпіонату світу
Вчора 18:57 507
Прямі трансляції

Гол Безуса приніс Омонії перемогу над Отеллосом у чемпіонаті Кіпру

Забитий м'яч українця виявився переможним
Сьогодні 10:34 196 0
Гол Безуса приніс Омонії перемогу над Отеллосом у чемпіонаті Кіпру
#Омонія, #Роман Безус

Джерело - Чемпіон.

Омонія мінімально переграла Оттеллос Атієну в межах 26-го туру чемпіонату Кіпру.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0. Єдиний гол у поєдинку забив український півзахисник Роман Безус.

Цього сезону українець провів 29 матчів у всіх турнірах, забив 12 голів та зробив 9 гольових передач.

Чемпіонат Кіпру
26 тур, 17 лютого

Омонія - Оттелос Атієна 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 63 Безус

Після 26 матчів Омонія йде на 4-й позиції в турнірній таблиці та претендує на вихід у чемпіонську групу кіпрської першості.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і вже 2 роки допомагає українцям Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і вже 2 роки допомагає українцям 7463
Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати 49651
Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 36! Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 36! 15133 3
Ми продали гравців на 150 мільйонів. Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського Ми продали гравців на 150 мільйонів. Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського 41307
21-річний Бухов - чемпіон світу з водних видів спорту 21-річний Бухов - чемпіон світу з водних видів спорту 9738 3
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 61-річчя. ВІДЕО Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 61-річчя. ВІДЕО 6120
Рекомендуємо
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 63618
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 19075 1
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10853
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 5148
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12580
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 63648 1