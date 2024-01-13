Відео дня: Безус забив фантастичний гол дальнім ударом за Омонію

Почерк майстра!

Джерело - Чемпіон.

Роман Безус взяв активну участь у розгромі Омонією Докси в першому таймі матчу 19-го туру чемпіонату Кіпру.

На 15-й хвилині гри українець отримав м'яч перед штрафним майданчиком суперника і другим дотиком пробив у штангу, від якої круглий влетів у сітку 2:0.

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На перерву команди пішли за рахунку 4:1. на користь Омонії

Цього сезону колишній гравець збірної України забив за свій клуб 9 голів та оформив 1 асист у всіх турнірах.

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