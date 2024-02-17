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Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Наполі: результати матчів Серії А

Результати матчів 25-го туру італійської Серії А
Сьогодні 18:13 159 0
Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Наполі: результати матчів Серії А
Фото: Getty Images
#Аталанта, #Верона, #Дженоа, #Наполі, #Сассуоло, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 лютого, відбувся один поєдинок у 25-му турі італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
25 тур, 17 лютого

Наполі - Дженоа 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Френдруп, 1:1 - 90 Нгонге

Український захисник Дженоа Руслан Малиновський вийшов на поле на 75-й хвилині зустрічі. Результативними діями не відзначився.

У цьому сезоні 30-річний українець зіграв 23 матчі за Дженоа, у яких відзначився трьома забитими голами та двома асистами.

Сьогодні відбудеться ще два матчі в Серії А:

19:00 Верона - Ювентус

21:45 Аталанта - Сассуоло

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