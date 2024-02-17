Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Наполі: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 лютого, відбувся один поєдинок у 25-му турі італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
25 тур, 17 лютого
Наполі - Дженоа 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 47 Френдруп, 1:1 - 90 Нгонге
Український захисник Дженоа Руслан Малиновський вийшов на поле на 75-й хвилині зустрічі. Результативними діями не відзначився.
У цьому сезоні 30-річний українець зіграв 23 матчі за Дженоа, у яких відзначився трьома забитими голами та двома асистами.
Сьогодні відбудеться ще два матчі в Серії А:
19:00 Верона - Ювентус
21:45 Аталанта - Сассуоло
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