Мудрик залишився в запасі Челсі на поєдинок із Манчестер Сіті

Два останніх матчі лондонців українець провів на лаві для запасних

Джерело - Чемпіон.

У матчі 25-го туру АПЛ Манчестер Сіті прийме Челсі.

Українець Михайло Мудрик залишився у запасі лондонців на цю гру. Два останніх матчі Михайло провів на лаві для запасних. Почеттіно пояснив це тим, що гравець повинний "відчувати біль, коли не грає".

Лондонці підписали українського вінгера взимку 2023 року за 70+30 млн євро. За цей час Мудрик відіграв 42 матчі, у яких забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.

Раніше Челсі без Мудрика переграв Крістал Пелес у 24 турі АПЛ.

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