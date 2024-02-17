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Мудрик залишився в запасі Челсі на поєдинок із Манчестер Сіті

Два останніх матчі лондонців українець провів на лаві для запасних
Сьогодні 19:20 67 0
Мудрик залишився в запасі Челсі на поєдинок із Манчестер Сіті
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Сіті, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

У матчі 25-го туру АПЛ Манчестер Сіті прийме Челсі.

Українець Михайло Мудрик залишився у запасі лондонців на цю гру. Два останніх матчі Михайло провів на лаві для запасних. Почеттіно пояснив це тим, що гравець повинний "відчувати біль, коли не грає".

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Лондонці підписали українського вінгера взимку 2023 року за 70+30 млн євро. За цей час Мудрик відіграв 42 матчі, у яких забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.

Раніше Челсі без Мудрика переграв Крістал Пелес у 24 турі АПЛ.

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