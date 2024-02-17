Атлетико декласував Лас-Пальмас, Осасуна перемогла Кадіс: результати матчів Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 25-му турі іспанської Ла-Ліги відбулося 2 матчі.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
25 тур, 17 лютого
Атлетико - Лас-Пальмас 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 15 Льоренте, 2:0 - 20 Льоренте, 3:0 - 47 Корреа, 4:0 - 62 Корреа (пен), 5:0 - 87 Депай
Осасуна - Кадіс 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 63 Будімір, 2:0 - 90+1 Будімір
Сьогодні відбудеться ще два матчі у Ла-Лізі:
- 19:30 Сельта Віго - Барселона
- 22:00 Валенсія - Севілья
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