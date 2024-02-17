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Атлетико декласував Лас-Пальмас, Осасуна перемогла Кадіс: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 25-го туру іспанської Ла-Ліги
Сьогодні 19:09 241 0
Атлетико декласував Лас-Пальмас, Осасуна перемогла Кадіс: результати матчів Ла-Ліги
#Барселона, #Валенсія, #Кадіс, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Лас-Пальмас, #Осасуна, #Севілья, #Сельта, #Роман Яремчук, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

У 25-му турі іспанської Ла-Ліги відбулося 2 матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
25 тур, 17 лютого

Атлетико - Лас-Пальмас 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 15 Льоренте, 2:0 - 20 Льоренте, 3:0 - 47 Корреа, 4:0 - 62 Корреа (пен), 5:0 - 87 Депай

Осасуна - Кадіс 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 63 Будімір, 2:0 - 90+1 Будімір

Сьогодні відбудеться ще два матчі у Ла-Лізі:

  • 19:30 Сельта Віго - Барселона
  • 22:00 Валенсія - Севілья

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