Кривбас підписав українського чемпіона світу

Джерело - ТаТоТаке.
Захисник Зорі Ігор Снурніцин підписав попередній контракт із Кривбасом.
Про це повідомив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.
"Кривбас, за моєю інформацією, підписав попередній контракт з Ігорем Снурніциним. Він набере чинності влітку", – розповів Співаковський.
23-річний Снурніцин відмовився підписувати новий контракт із Зорею, який завершується влітку. За це оборонця, який у 2019-му став чемпіоном світу U-20, відправили у молодіжну команду. Також, він не поїхав із командою на збори у Туреччину.
Наразі Кривбас є лідером чемпіонату України, Зоря займає 14-ту сходинку.
Раніше повідомлялося, що Алефіренко підписав попередній контракт із Колосом, а Нагнойний з Металістом 1925.