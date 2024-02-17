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Кривбас підписав українського чемпіона світу

Ігор Снурніцин на правах вільного агента перейде у Кривбас
Сьогодні 15:43 93 0
Кривбас підписав українського чемпіона світу
#Кривбас, #Снурніцин, #Футбольні трансфери, #Зоря Луганськ

Джерело - ТаТоТаке.

Захисник Зорі Ігор Снурніцин підписав попередній контракт із Кривбасом.

Про це повідомив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Кривбас, за моєю інформацією, підписав попередній контракт з Ігорем Снурніциним. Він набере чинності влітку", – розповів Співаковський.

23-річний Снурніцин відмовився підписувати новий контракт із Зорею, який завершується влітку. За це оборонця, який у 2019-му став чемпіоном світу U-20, відправили у молодіжну команду. Також, він не поїхав із командою на збори у Туреччину.

Наразі Кривбас є лідером чемпіонату України, Зоря займає 14-ту сходинку.

Раніше повідомлялося, що Алефіренко підписав попередній контракт із Колосом, а Нагнойний з Металістом 1925.

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