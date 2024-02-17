Карпати розгромили Металіст у контрольному матчі

Команди готуються до другої частини сезону

Джерело - Чемпіон.

Карпати обіграли Металіст у контрольному матчі.

Гра завершилась із рахунком 4:1.

Наступний контрольний поєдинок львів'яни зіграють 21-го лютого проти закарпатського Хуста.

Товариський матч

17 лютого

Карпати - Металіст 4:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 5 Чачуа, 1:1 - 45 Луців, 2:1 - 68 Чех, 3:1 - 86 Саків, 4:1 - 89 Демченко

Карпати перший тайм: Ільющенков, Булеза, Бабогло, Козік, Полегенько, Шах, Клименко, Рябов, Тлумак, Чачуа, Іґор Невес.

Карпати другий айм: Ільющенков, Саків, Мизюк, Векляк, Сухар, Картушов, Чех, Резнік, Романюк, Демченко, Сидун.

Наразі Карпати лідирують у чемпіонській групі Першої ліги. Водночас Металіст йде шостим у групі вибування.

Раніше Карпати орендували двох гравців Шахтаря та підписали Тлумака.