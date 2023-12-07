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Термін дискваліфікації Погба може сягнути 4 років

Наразі 30-річний француз відсторонений від змагань
Сьогодні 16:42 201 0
Термін дискваліфікації Погба може сягнути 4 років
#Ювентус, #Поль Погба

Джерело - Sky Sport Italia.

Антидопінгова прокуратура вимагає для півзахисника Ювентуса Поля Погба 4-річну дискваліфікацію за допінг.

Про це повідомляє Sky Italia.

Повторна проба тесту на тестостерон підтвердила першочергові аналізи, хоча вона також показала, що хавбек приймав гормон росту.

Наразі 30-річний француз відсторонений від змагань. Чинний контракт Погба з туринським клубом розрахований до 2026 року.

Юристи Поля мають змогу апелювати, що гормон росту Dhea присутній у десятках продуктів.

Нагадаємо, Ювентус готує трансфер півзахисника Арсенала.

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