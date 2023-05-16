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Денисов став директором Полісся з маркетингу, медіа та спонсорства

Сьогодні 18:59 186 0
Денисов став директором Полісся з маркетингу, медіа та спонсорства
#Денисов, #Полісся

Джерело - офіційний сайт Полісся.

Колишній директор телеканалів Футбол та керівник One Pitch Group Олександр Денисов став директором Полісся.

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

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Денисов очолюватиме напрямки роботи щодо створення маркетингової стратегії клубу, представлятиме інтереси клубу на загальних зборах УПЛ та відповідатиме за міжнародні зв‘язки, відповідатиме за питання дистрибуції телевізійних прав клубу та за створення ефективної медійної екосистеми клубу, працюватиме над залученням спонсорів і формуванням комерційної стратегії для збільшення доходів клубу, відповідатиме за взаємодію клубу з іншими медіапартнерами та інтегруватиме програми клубного розвитку УЄФА.

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