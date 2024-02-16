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Ключовий гравець Манчестер Сіті пропустить матч із Челсі

Гвардіола розповів про кадрову ситуацію в Ман Сіті
Сьогодні 16:48 362 0
Ключовий гравець Манчестер Сіті пропустить матч із Челсі
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Жузеп Гвардіола, #Гріліш, #Манчестер Сіті, #Челсі

Джерело - The Athletic.

Півзахисник Манчестер Сіті Джек Гріліш не зможе зіграти в матчі 25-го туру АПЛ проти Челсі.

Про це повідомив головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола.

"Думаю, Гріліш не буде готовий грати. Стан Бернарду оцінимо на тренуванні сьогодні. Ковачич повернувся до тренувань, Серхіо Гомес теж. Щодо інших – побачимо", – сказав Гвардіола.

У цьому сезоні АПЛ Гріліш відіграв 14 матчів у складі Манчестер Сіті. Англієць забив три голи, віддав один асист та заробив 6 жовтих карток.

Нагадаємо, матч Ман Сіті - Челсі відбудеться завтра, 17-го лютого, о 19:30 за київським часом.

Раніше, Манчестер Сіті встановив два рекорди в Лізі чемпіонів – здобули дев'яту поспіль перемогу, що є найкращим показником в історії для англійського клубу, а також стали першими в історії турніру, кому вдалося забити три та більше м'ячі в семи поєдинках поспіль.

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