Дикий назвав середню вартість трансляції матчу УПЛ

Вартість трансляції одного матчу чемпіонату України становить близько 9 тис доларів.

Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Один матч УПЛ в середньому коштує приблизно 9 тисяч доларів з ПДВ за курсом НБУ.

Але на остаточний рахунок впливають ще й витрати на логістику. Тут треба враховувати, в якому регіоні відбувається матч.

Витрати на переїзд ПТС, знімальної групи, чи залишаться вони на ніч. Якщо так, то треба орендувати готель, також потрібно враховувати витрати на пальне тощо. Все це впливає на остаточну вартість", - сказав Дикий.