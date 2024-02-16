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Дикий назвав середню вартість трансляції матчу УПЛ

Стала відома вартість трансляції матчу УПЛ
Сьогодні 12:30 103 0
Дикий назвав середню вартість трансляції матчу УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ, #Євген Дикий

Джерело - ukrfootball.ua.

Вартість трансляції одного матчу чемпіонату України становить близько 9 тис доларів.

Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Один матч УПЛ в середньому коштує приблизно 9 тисяч доларів з ПДВ за курсом НБУ.

Але на остаточний рахунок впливають ще й витрати на логістику. Тут треба враховувати, в якому регіоні відбувається матч.

Витрати на переїзд ПТС, знімальної групи, чи залишаться вони на ніч. Якщо так, то треба орендувати готель, також потрібно враховувати витрати на пальне тощо. Все це впливає на остаточну вартість", - сказав Дикий.

Раніше на брифінгу керівництва української Прем'єр-ліги з журналістами відбулася презентація проєкту UPL TV.

Нагадаємо, матчі української Прем'єр-ліги на UPL TV не зможуть транслюватися на території Росії та Білорусі.

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