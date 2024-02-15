Мольде переграв Легію, Штурм розгромив Слован: результати 1/8 фіналу Ліги конференцій

Результати матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Відбулися перші матчі раунду плей-оф Ліги конференцій-2023/24.

Ліга конференцій 2023/24

1/8 фіналу, перші матчі

15 лютого

Мольде - Легія 3:2 (3:0)

Голи: 1:0 - 12 Гульбрандсен, 2:0 - 19 Гульбрандсен, 3:0 - 24 Кааса, 3:1 - 64 Жозуе, 3:2 - 71 Аугустиняк

Олімпіакос - Ференцварош 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 83 Ель-Каабі

Рояль Уніон СЖ - Айнтрахт Франкфурт 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 3 Шаїбі, 0:2 - 10 Калайджич, 1:2 - 31 Расмуссен, 2:2 - 68 Нільссон

Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 (2:1))

Голи: 1:0 - 4 Бієрет, 1:1 - 8 Родрігес, 2:1 - 27 Станкович, 3:1 - 64 Кітеїшвілі, 4:1 - 90+1 Камара

Сьогодні, відбудеться ще чотири матчі:

22:00. Аякс - Буде/Глімт

22:00. Бетіс - Динамо Загреб

22:00. Маккабі Хайфа - Гент

22:00. Серветт - Лудогорець

Матчі-відповіді пройдуть за тиждень, 22 лютого. Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛК - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.

Раніше Шахтар зіграв унічию з Марселем у першому матчі плей-оф Ліги Європи.