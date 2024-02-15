Головне
Шахтар зіграв унічию з Марселем у першому матчі плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 21:43 5501
Меркушина: "Я ризикнула, не вийшло"
Сьогодні 22:19 155
Шахтар - Марсель 2:2. Як це було
Сьогодні 21:43 11169
Філіпович здобула срібло чемпіонату Європи з боротьби
Сьогодні 20:32 2610
Шахтар - Марсель: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи - LIVE
Сьогодні 20:00 747
Мбаппе прийняв рішення покинути ПСЖ улітку
Сьогодні 18:53 283
Вірер: "У суботу зроблю заяву щодо майбутнього"
Сьогодні 17:39 402
Дистриб'ютор 1+1 media: Де-юре в UPL TV 13 клубів, а де-факто – 16
Сьогодні 17:34 264
Матчі UPL TV не транслюватимуться в Росії та Білорусі
Сьогодні 16:16 443
5 причин, чому в матчах із Марселем за Шахтар боятися не варто
Сьогодні 15:50 662
Прямі трансляції

Мольде переграв Легію, Штурм розгромив Слован: результати 1/8 фіналу Ліги конференцій

Результати матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 22:02 121 0
Мольде переграв Легію, Штурм розгромив Слован: результати 1/8 фіналу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Відбулися перші матчі раунду плей-оф Ліги конференцій-2023/24.

Ліга конференцій 2023/24

1/8 фіналу, перші матчі

15 лютого

Мольде - Легія 3:2 (3:0)

Голи: 1:0 - 12 Гульбрандсен, 2:0 - 19 Гульбрандсен, 3:0 - 24 Кааса, 3:1 - 64 Жозуе, 3:2 - 71 Аугустиняк

Олімпіакос - Ференцварош 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 83 Ель-Каабі

Рояль Уніон СЖ - Айнтрахт Франкфурт 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 3 Шаїбі, 0:2 - 10 Калайджич, 1:2 - 31 Расмуссен, 2:2 - 68 Нільссон

Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 (2:1))

Голи: 1:0 - 4 Бієрет, 1:1 - 8 Родрігес, 2:1 - 27 Станкович, 3:1 - 64 Кітеїшвілі, 4:1 - 90+1 Камара 

Сьогодні, відбудеться ще чотири матчі:

  • 22:00. Аякс - Буде/Глімт
  • 22:00. Бетіс - Динамо Загреб
  • 22:00. Маккабі Хайфа - Гент
  • 22:00. Серветт - Лудогорець 

Матчі-відповіді пройдуть за тиждень, 22 лютого. Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛК - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.

Раніше Шахтар зіграв унічию з Марселем у першому матчі плей-оф Ліги Європи.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати 46995
Шахтар - Марсель 2:2. Як це було Шахтар - Марсель 2:2. Як це було 11169
Шахтар зіграв унічию з Марселем у першому матчі плей-оф Ліги Європи Шахтар зіграв унічию з Марселем у першому матчі плей-оф Ліги Європи 5501
Рейтинг ФІФА: Збірна України втратила дві позиції Рейтинг ФІФА: Збірна України втратила дві позиції 6281 1
Шахтар - Марсель: де дивитись онлайн матч раунду плей-оф Ліги Європи Шахтар - Марсель: де дивитись онлайн матч раунду плей-оф Ліги Європи 7507
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 17587
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 63583 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 155196
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 5132
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 33866 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 38780
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 101840