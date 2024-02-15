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Пушич назвав стартовий склад Шахтаря на матч із Марселем

Визначилися стартові склади на матч Шахтар - Марсель
Сьогодні 18:38 240 0
Пушич назвав стартовий склад Шахтаря на матч із Марселем
#Ліга Європи, #Марсель, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі раунду плей-оф Ліги Європи-2023/24 донецький Шахтар на формально домашній арені в Гамбурзі прийматиме французький Марсель.

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич визначився зі стартовим складом команди:

Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Егіналдо, Зубков, Сікан

Запасні: Рудько, Педрінью, Ракицький, Гочолейшвілі, Назарина, Криськів, Цуканов, Невертон, Швед, Келсі, Кевін, Траоре

Марсель: Лопес, Балерді, Жиго, Клос, Мерлен, Енріке, Унаї, Кондогбіа, Аріт, Мумбанья, Обамеянг

Запасні: Нгапандуанбю, Бланко, Меїте, Мбемба, Согло, Тункаді, Корреа, Ндіає

Зображення

Зустріч розпочнеться о 19:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу.

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