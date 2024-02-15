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Шахтар - Марсель: онлайн-трансляція

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Шахтар - Марсель: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у раунді плей-оф Ліги Європи зустрінеться у двоматчевому протистоянні з французьким Марселем.

Перша гра відбудеться на домашній арені "гірників" - Фолькспаркштадіоні в Гамбурзі (Німеччина) - у четвер, 15 лютого. Початок - о 19:45 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу.

Нагадаємо, український клуб потрапив у "стики" ЛЄ через груповий етап Ліги чемпіонів, посівши 3-тю сходинку в групі. Французи ж розпочинали свій єврокубковий шлях у Лізі Європи, посіли друге місце у квартеті B.

Пряма трансляція матчу буде доступна в медіасервісі MEGOGO та на Volia TV. Детальніше - ТУТ.

Цифри й факти

  • Шахтар єдиний раз перетинався з Марселем у сезоні-2008/09, у чвертьфіналі аналогічного турніру, який тоді ще називався Кубком УЄФА;
  • Пізніше у півфіналі Шахтар пройшов київське Динамо, а у фінальній грі здолав німецький Вердер в овертаймі;
  • То був останній розіграш саме Кубка УЄФА - наступного сезону турнір піддався ребрендингу, змінив назву на "Ліга Європи УЄФА", змінив формат групового етапу, але трофей (кубок), який вручають переможцеві змагань залишився той самий;
  • Минулого сезону Шахтар теж грав у стиковому раунді ЛЄ проти французького клубу - в серії пенальті вдалося пройти Ренн;
  • У 19 матчах проти французьких команд Шахтар здобув 9 перемог, 5 поєдинків завершив унічию та 5 програв (різниця м'ячів - 26:21);
  • Марсель із 6 матчів проти українських клубів виграв лише один - в 1/16 фіналу КУЄФА-2003/04 здолали Дніпро з рахунком 1:0;
  • Марсель - єдиний французький клуб, який вигравав Кубок Європейських чемпіонів (сезон-1992/93).
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