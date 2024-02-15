Шахтар - Марсель: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар у раунді плей-оф Ліги Європи зустрінеться у двоматчевому протистоянні з французьким Марселем.
Перша гра відбудеться на домашній арені "гірників" - Фолькспаркштадіоні в Гамбурзі (Німеччина) - у четвер, 15 лютого. Початок - о 19:45 за київським часом.
Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу.
Нагадаємо, український клуб потрапив у "стики" ЛЄ через груповий етап Ліги чемпіонів, посівши 3-тю сходинку в групі. Французи ж розпочинали свій єврокубковий шлях у Лізі Європи, посіли друге місце у квартеті B.
Пряма трансляція матчу буде доступна в медіасервісі MEGOGO та на Volia TV. Детальніше - ТУТ.
Цифри й факти
- Шахтар єдиний раз перетинався з Марселем у сезоні-2008/09, у чвертьфіналі аналогічного турніру, який тоді ще називався Кубком УЄФА;
- Пізніше у півфіналі Шахтар пройшов київське Динамо, а у фінальній грі здолав німецький Вердер в овертаймі;
- То був останній розіграш саме Кубка УЄФА - наступного сезону турнір піддався ребрендингу, змінив назву на "Ліга Європи УЄФА", змінив формат групового етапу, але трофей (кубок), який вручають переможцеві змагань залишився той самий;
- Минулого сезону Шахтар теж грав у стиковому раунді ЛЄ проти французького клубу - в серії пенальті вдалося пройти Ренн;
- У 19 матчах проти французьких команд Шахтар здобув 9 перемог, 5 поєдинків завершив унічию та 5 програв (різниця м'ячів - 26:21);
- Марсель із 6 матчів проти українських клубів виграв лише один - в 1/16 фіналу КУЄФА-2003/04 здолали Дніпро з рахунком 1:0;
- Марсель - єдиний французький клуб, який вигравав Кубок Європейських чемпіонів (сезон-1992/93).