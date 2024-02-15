Шахтар - Марсель: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у раунді плей-оф Ліги Європи зустрінеться у двоматчевому протистоянні з французьким Марселем.

Перша гра відбудеться на домашній арені "гірників" - Фолькспаркштадіоні в Гамбурзі (Німеччина) - у четвер, 15 лютого. Початок - о 19:45 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу.

Нагадаємо, український клуб потрапив у "стики" ЛЄ через груповий етап Ліги чемпіонів, посівши 3-тю сходинку в групі. Французи ж розпочинали свій єврокубковий шлях у Лізі Європи, посіли друге місце у квартеті B.

Пряма трансляція матчу буде доступна в медіасервісі MEGOGO та на Volia TV. Детальніше - ТУТ.

Цифри й факти