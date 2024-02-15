Саррі оцінив перемогу над Баварією

Джерело - sport.ua.
Лаціо міг перемогти Баварію з більшим рахунком у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Про це розповів головний тренер італійського клубу Мауріціо Саррі.
"Це перемога старанності, миттєвості страждання. Є задоволення, тому що ми обіграли одну з найсильніших команд Європи, але й жаль, бо рахунок міг бути більшим.
Мені сподобалася компактність та дух команди; ми рухалися разом, як один мозок і це важливо. Ми знали, що будуть важкі моменти, але також і можливості й скористалися ними", - відзначив Саррі.
Нагадаємо, Лаціо несподівано здолав Баварію в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Раніше поразку німецького клубу прокоментував Томас Тухель.