Саррі оцінив перемогу над Баварією

Лаціо міг перемогти Баварію з більшим рахунком у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Мауріціо Саррі.

"Це перемога старанності, миттєвості страждання. Є задоволення, тому що ми обіграли одну з найсильніших команд Європи, але й жаль, бо рахунок міг бути більшим.

Мені сподобалася компактність та дух команди; ми рухалися разом, як один мозок і це важливо. Ми знали, що будуть важкі моменти, але також і можливості й скористалися ними", - відзначив Саррі.