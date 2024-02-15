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Саррі оцінив перемогу над Баварією

Саррі прокоментував перемогу над Баварією
Сьогодні 08:57 140 0
Саррі оцінив перемогу над Баварією
Фото - Getty Images
#Баварія, #Лаціо, #Мауріціо Саррі, #Томас Тухель

Джерело - sport.ua.

Лаціо міг перемогти Баварію з більшим рахунком у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Мауріціо Саррі.

"Це перемога старанності, миттєвості страждання. Є задоволення, тому що ми обіграли одну з найсильніших команд Європи, але й жаль, бо рахунок міг бути більшим.

Мені сподобалася компактність та дух команди; ми рухалися разом, як один мозок і це важливо. Ми знали, що будуть важкі моменти, але також і можливості й скористалися ними", - відзначив Саррі.

Нагадаємо, Лаціо несподівано здолав Баварію в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Раніше поразку німецького клубу прокоментував Томас Тухель.

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