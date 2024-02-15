Аякс прийме Буде-Глімт, Бетіс - Динамо Загреб: розклад перших матчів плей-оф Ліги конференцій

15 лютого відбудуться перші матчі раунду плей-оф Ліги конференцій-2023/24:
- 19:45. Мьольде - Легія
- 19:45. Олімпіакос - Ференцварош
- 19:45. Рояль Уніон СЖ - Айнтрахт Франкфурт
- 19:45. Штурм Грац - Слован Братислава
- 22:00. Аякс - Буде/Глімт
- 22:00. Бетіс - Динамо Загреб
- 22:00. Маккабі Хайфа - Гент
- 22:00. Серветт - Лудогорець
Матчі-відповіді пройдуть за тиждень, 22 лютого. Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛК - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.
Також цього дня відбудуться перші матчі раунду плей-оф Ліги Європи.
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