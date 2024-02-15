Аякс прийме Буде-Глімт, Бетіс - Динамо Загреб: розклад перших матчів плей-оф Ліги конференцій

15 лютого відбудуться перші матчі раунду плей-оф Ліги конференцій-2023/24:

19:45 . Мьольде - Легія

Мьольде - Легія 19:45 . Олімпіакос - Ференцварош

Олімпіакос - Ференцварош 19:45 . Рояль Уніон СЖ - Айнтрахт Франкфурт

Рояль Уніон СЖ - Айнтрахт Франкфурт 19:45 . Штурм Грац - Слован Братислава

Штурм Грац - Слован Братислава 22:00 . Аякс - Буде/Глімт

Аякс - Буде/Глімт 22:00 . Бетіс - Динамо Загреб

Бетіс - Динамо Загреб 22:00 . Маккабі Хайфа - Гент

Маккабі Хайфа - Гент 22:00. Серветт - Лудогорець

Матчі-відповіді пройдуть за тиждень, 22 лютого. Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛК - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.

Також цього дня відбудуться перші матчі раунду плей-оф Ліги Європи.

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