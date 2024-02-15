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Аякс прийме Буде-Глімт, Бетіс - Динамо Загреб: розклад перших матчів плей-оф Ліги конференцій

Сьогодні 02:35 105 0
Аякс прийме Буде-Глімт, Бетіс - Динамо Загреб: розклад перших матчів плей-оф Ліги конференцій

15 лютого відбудуться перші матчі раунду плей-оф Ліги конференцій-2023/24:

  • 19:45. Мьольде - Легія
  • 19:45. Олімпіакос - Ференцварош
  • 19:45. Рояль Уніон СЖ - Айнтрахт Франкфурт
  • 19:45. Штурм Грац - Слован Братислава
  • 22:00. Аякс - Буде/Глімт
  • 22:00. Бетіс - Динамо Загреб
  • 22:00. Маккабі Хайфа - Гент
  • 22:00. Серветт - Лудогорець 

Матчі-відповіді пройдуть за тиждень, 22 лютого. Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛК - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.

Також цього дня відбудуться перші матчі раунду плей-оф Ліги Європи.

Шахтар - Марсель: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи

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