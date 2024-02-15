Шахтар зіграє з Марселем, Мілан - із Ренном: розклад перших матчів плей-оф Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

15 лютого відбудуться перші матчі раунду плей-оф Ліги Європи-2023/24:

19:45 . Галатасарай - Спарта Прага

Галатасарай - Спарта Прага 19:45 . Феєнорд - Рома

Феєнорд - Рома 19:45 . Шахтар - Марсель

Шахтар - Марсель 19:45 . Янг Бойз - Спортінг

Янг Бойз - Спортінг 22:00 . Бенфіка - Тулуза

Бенфіка - Тулуза 22:00 . Брага - Карабах

Брага - Карабах 22:00 . Ланс - Фрайбург

Ланс - Фрайбург 22:00. Мілан - Ренн

Матчі-відповіді пройдуть за тиждень, 22 лютого. Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛЄ - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.

Також цього дня відбудуться перші матчі раунду плей-оф Ліги конференцій.

Шахтар - Марсель: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи