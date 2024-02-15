Шахтар зіграє з Марселем, Мілан - із Ренном: розклад перших матчів плей-оф Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
15 лютого відбудуться перші матчі раунду плей-оф Ліги Європи-2023/24:
- 19:45. Галатасарай - Спарта Прага
- 19:45. Феєнорд - Рома
- 19:45. Шахтар - Марсель
- 19:45. Янг Бойз - Спортінг
- 22:00. Бенфіка - Тулуза
- 22:00. Брага - Карабах
- 22:00. Ланс - Фрайбург
- 22:00. Мілан - Ренн
Матчі-відповіді пройдуть за тиждень, 22 лютого. Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛЄ - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.
Також цього дня відбудуться перші матчі раунду плей-оф Ліги конференцій.
Шахтар - Марсель: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи