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Шахтар зіграє з Марселем, Мілан - із Ренном: розклад перших матчів плей-оф Ліги Європи

Сьогодні 02:28 119 0
Шахтар зіграє з Марселем, Мілан - із Ренном: розклад перших матчів плей-оф Ліги Європи
#Ліга Європи-2023/24

Джерело - Чемпіон.

15 лютого відбудуться перші матчі раунду плей-оф Ліги Європи-2023/24:

  • 19:45. Галатасарай - Спарта Прага
  • 19:45. Феєнорд - Рома
  • 19:45. Шахтар - Марсель
  • 19:45. Янг Бойз - Спортінг
  • 22:00. Бенфіка - Тулуза
  • 22:00. Брага - Карабах
  • 22:00. Ланс - Фрайбург
  • 22:00. Мілан - Ренн 

Матчі-відповіді пройдуть за тиждень, 22 лютого. Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛЄ - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.

Також цього дня відбудуться перші матчі раунду плей-оф Ліги конференцій.

Шахтар - Марсель: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи

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