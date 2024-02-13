Шахтар - Марсель: де дивитись онлайн матч раунду плей-оф Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар і марсельський Олімпік зустрінуться в раунді плей-оф (1/16 фіналу) Ліги Європи.
Перший матч буде номінально домашнім для українського клубу (в німецькому Гамбурзі) й відбудеться у четвер, 15 лютого. Початок - о 19:45 за київським часом.
Дивитися пряму трансляцію онлайн можна на медіасервісі MEGOGO. Трансляція доступна за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Ефір можна переглянути в розділі "Спорт" та на власному каналі "MEGOGO Футбол Перший".
Також трансляція буде доступна в сервісі Volia TV.
Прокоментують гру Роберто Моралес і Віталій Волочай.
Цифри й факти
- Шахтар єдиний раз перетинався з Марселем у сезоні-2008/09, у чвертьфіналі аналогічного турніру, який тоді ще називався Кубком УЄФА
- Пізніше у півфіналі Шахтар пройшов київське Динамо, а у фінальній грі здолав німецький Вердер в овертаймі
- То був останній розіграш саме Кубка УЄФА - наступного сезону турнір піддався ребрендингу, змінив назву на "Ліга Європи УЄФА", змінив формат групового етапу, але трофей (кубок), який вручають переможцеві змагань залишився той самий
- Минулого сезону Шахтар теж грав у стиковому раунді ЛЄ проти французького клубу - в серії пенальті вдалося пройти Ренн
- У 19 матчах проти французьких команд Шахтар здобув 9 перемог, 5 поєдинків завершив унічию та 5 програв (різниця м'ячів - 26:21)
- Марсель із 6 матчів проти українських клубів виграв лише один - в 1/16 фіналу КУЄФА-2003/04 здолали Дніпро з рахунком 1:0
- Марсель - єдиний французький клуб, який вигравав Кубок Європейських чемпіонів (сезон-1992/93)
Шахтар - Марсель: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи