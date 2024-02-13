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Шахтар - Марсель: де дивитись онлайн матч раунду плей-оф Ліги Європи

Сьогодні 03:04 198 0
Шахтар - Марсель: де дивитись онлайн матч раунду плей-оф Ліги Європи
#Марсель, #Шахтар, #Ліга Європи-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар і марсельський Олімпік зустрінуться в раунді плей-оф (1/16 фіналу) Ліги Європи.

Перший матч буде номінально домашнім для українського клубу (в німецькому Гамбурзі) й відбудеться у четвер, 15 лютого. Початок - о 19:45 за київським часом.

Дивитися пряму трансляцію онлайн можна на медіасервісі MEGOGO. Трансляція доступна за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Ефір можна переглянути в розділі "Спорт" та на власному каналі "MEGOGO Футбол Перший".

Також трансляція буде доступна в сервісі Volia TV.

Прокоментують гру Роберто Моралес і Віталій Волочай.

Цифри й факти

  • Шахтар єдиний раз перетинався з Марселем у сезоні-2008/09, у чвертьфіналі аналогічного турніру, який тоді ще називався Кубком УЄФА
  • Пізніше у півфіналі Шахтар пройшов київське Динамо, а у фінальній грі здолав німецький Вердер в овертаймі
  • То був останній розіграш саме Кубка УЄФА - наступного сезону турнір піддався ребрендингу, змінив назву на "Ліга Європи УЄФА", змінив формат групового етапу, але трофей (кубок), який вручають переможцеві змагань залишився той самий
  • Минулого сезону Шахтар теж грав у стиковому раунді ЛЄ проти французького клубу - в серії пенальті вдалося пройти Ренн
  • У 19 матчах проти французьких команд Шахтар здобув 9 перемог, 5 поєдинків завершив унічию та 5 програв (різниця м'ячів - 26:21)
  • Марсель із 6 матчів проти українських клубів виграв лише один - в 1/16 фіналу КУЄФА-2003/04 здолали Дніпро з рахунком 1:0
  • Марсель - єдиний французький клуб, який вигравав Кубок Європейських чемпіонів (сезон-1992/93)

Шахтар - Марсель: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи

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