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Шахтар - Марсель: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи

Невелику перевагу віддають французам
Сьогодні 07:55 1147 0
Шахтар - Марсель: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи
#Марсель, #Шахтар, #Ліга Європи-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Марсельський Олімпік є фаворитом першого матчу раунду плей-оф (1/16 фіналу) Ліги Європи проти донецького Шахтаря.

Про це свідчать коефіцієнти букмекерів.

  • Перемога Шахтаря - 3,45
  • Нічия - 3,55
  • Перемога Марселя - 2,30

Загальний прохід далі підопічних Дженнаро Гаттузо вважають іще більш імовірним - 1,40 проти 3,05.

Гра буде номінально домашньою для українського клубу (в німецькому Гамбурзі) й відбудеться у четвер, 15 лютого. Початок - о 19:45 за київським часом.

Цифри й факти

  • Шахтар єдиний раз перетинався з Марселем у сезоні-2008/09, у чвертьфіналі аналогічного турніру, який тоді ще називався Кубком УЄФА
  • Пізніше у півфіналі Шахтар пройшов київське Динамо, а у фінальній грі здолав німецький Вердер в овертаймі
  • То був останній розіграш саме Кубка УЄФА - наступного сезону турнір піддався ребрендингу, змінив назву на "Ліга Європи УЄФА", змінив формат групового етапу, але трофей (кубок), який вручають переможцеві змагань залишився той самий
  • Минулого сезону Шахтар теж грав у стиковому раунді ЛЄ проти французького клубу - в серії пенальті вдалося пройти Ренн
  • У 19 матчах проти французьких команд Шахтар здобув 9 перемог, 5 поєдинків завершив унічию та 5 програв (різниця м'ячів - 26:21)
  • Марсель із 6 матчів проти українських клубів виграв лише один - в 1/16 фіналу КУЄФА-2003/04 здолали Дніпро з рахунком 1:0
  • Марсель - єдиний французький клуб, який вигравав Кубок Європейських чемпіонів (сезон-1992/93)

Шахтар - Марсель: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи

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